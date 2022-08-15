إصابة وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا

أعلن البنتاغون، اليوم الإثنين، إصابة وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بفيروس كورونا، وفق نبأ عاجل نقلته قناة العربية.

ويشار إلى أن تلك المرة ليست الأولى التي يصاب فيها وزير الدفاع الأمريكي بفيروس كورونا، حيث أصيب «لويد» مطلع شهر يناير الماضي بالفيروس، وقال في عدة تغريدات على موقع تويتر، إن الأعراض ظهرت عليه خلال وجوده بمنزله في عطلة.

عزل وزير الدفاع الأمريكي

وأعلن حينها أنه عزل نفسه بالمنزل بعد معرفته بذلك، مشيرا إلى أن لديه أعراض خفيفة ويتبع تعليمات طبيبه.

وزير الدفاع يحضر اجتماعات الحكومة افتراضيا

وأكد أوستن، أنه يعزل نفسه خلال الأيام الخمسة المقبلة، ويحضر الاجتماعات الخاصة بالحكومة الأمريكية افتراضيا خلال الأسبوع المقبل، ويحتفظ بكامل صلاحياته.