انتشال جثة شاب غرق في ترعة قرية صلاح الدين بالبحيرة

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة قرية صلاح الدين التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة، قبل قليل، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى مركز بدر تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

إخطار بغرق شاب

ورد إخطار إلى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال المستشفى جثة شاب إثر غرقه في ترعة قرية صلاح الدين، وجرى التحفظ على الجثة وتحرير محضر بالواقعة.

انتشال جثة الشاب

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وعدد من قوات الإنقاذ النهري، وجرى انتشال جثة شاب يدعى «رأفت سعيد أحمد»، 21 سنة، مقيم في بدر، وتم نقله لمشرحة مستشفى بدر المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وجار تحرير المحضر اللازم.

مصرع مسن أسفل عجلات القطار

وفي واقعة أخرى، لقي مسن مصرعه قبل قليل، أثناء عبوره شريط السكة الحديد بحوش عيسى بمحافظة البحيرة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بذات المركز، وتحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.