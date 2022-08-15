مصرع شاب غرقا وإصابة آخر أثناء الاستحمام في ترعة بالمنوفية

لقي شاب مصرعه غرقا في ترعة قرية بابل التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى تلا، فيما أصيب ابن عمه أثناء السباحة، وجرى نقله إلى مستشفى تلا المركزي لمحاولة لتقديم الإسعافات اللازمة له، ولا زال الأطباء يحاولون إنقاذ حياته.

مصرع شاب غرقا في ترعة

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية من مركز تلا، تبين وفاة شاب وإصابة ابن عمه، مقيمان في قرية بابل وكفر حمام أثناء السباحة في ترعة قرية بابل التابعة لدائرة المركز، وتمكن الأهالي من استخراج الجثة والشاب المصاب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

إخطار بمصرع شاب وإصابة آخر

تلقى اللواء حازم سامي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا، يفيد بمصرع شاب يدعى «ب.ح.ع» وإصابة آخر يدعى «أ.س.ع» أثناء الاستحمام في ترعة بمسقط رأسهم في قرية بابل، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.