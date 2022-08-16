مصرع طفل أثناء لهوه على «مرجيحة» في منزل خالته بقنا

لقي طفل مصرعه، مساء اليوم الإثنين، أثناء لهوه في منزل خالته بمنطقة المعنا في قنا، وجرى نقل جثته لمشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرير المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.

بلاغ بمصرع طفل في منزله خالته

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة العمليات، يفيد بورود بلاغ بمصرع الطفل مازن محمد رمضان، 6 سنوات، أثناء لهوه بمسكن خالته في منطقة المعنا بقنا.

وكشفت التحريات الأولية لمباحث مركز قنا، أن الطفل كان يلعب في مرجيحة بمنزل خالته، فالتف الحبل حول رقبته ما أدى إلى وفاته في الحال، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى قنا الجامعي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

مصرع شاب في حادث

وفي واقعة أخرى، لقي شاب مصرعه في قرية الأوسط قمولا بمركز نقادة جنوب محافظة قنا، مساء اليوم، بعد أن صدمته سيارة مسرعة على طريق القرية.

وتلقى مرفق إسعاف قنا، إخطارا يفيد بمصرع شاب بعدما صدمته سيارة مسرعة في قرية الأوسط قمولا في نقادة، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتبين أن الشاب يدعى «مينا. ج . ذ»، 33 سنة، وتم نقل جثته إلى المشرحة.

تحرر محضر بالحادث، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.