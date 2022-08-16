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ضبط 3 طرود بميناء القاهرة الجوي داخلها أكثر من 45 كيلو جرام من مخدر القات

كتب:

محمد بركات
01:03 ص | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
ميناء القاهرة الجوي

ميناء القاهرة الجوي

ضبطت قوات الإدارة العامة لشركة ميناء القاهرة الجوي، محاولة تهريب مخدر القات، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم التهريب وإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ بالبلاد.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والجهات المختصة من ضبط عدد 3 طرود بداخلها مواد مخدرة بإجمالي مضبوطات بلغت 45,600 كيلو جرام من نبات القات المخدر، قادمة من إحدى الدول الإفريقية «ترانزيت» للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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