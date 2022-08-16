خبير حماية مدنية: لا بد من صيانة دورية للتكييفات واستخدام مشترك كهربائي لتفادي الحرائق

قال اللواء ممدوح عبد القادر، المدير الأسبق لإدارة الحماية المدنية، إن هناك بعض المخاطر التي يجب الحرص في التعامل معها داخل المنازل ومنها الكهرباء والغاز، لافتا إلى أن شركات الغاز تراعي الضوابط في توصيلات الغاز داخل المنازل ويجب عدم العبث في أي من التوصيلات وكذلك اختيار أنابيب البوتاجاز الرسمية من مستودع البوتاجاز وأن تدعم المنظم.

التلاعب في الغاز الطبيعي وتركيب قطع غيار غير مطابقة

وأوضح « عبد القادر» في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC» مع الإعلامية إنجي القاضي، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التلاعب في الغاز الطبيعي وتركيب قطع غيار غير مطابقة للمواصفات الغاز الطبيعي يؤدي لحدوث انفجار ووقوع ضحايا بسبب الإهمال، وأن أي تعديل في توصيلات الغاز الطبيعي يجب أن يكون من خلال الشركة الرسمية، مشيرا إلى أن استخدام التكييف يجب أن يكون من خلال صنايعي متخصص من شركة رسمية خاصة مع بداية كل فصل صيف أو شتاء للتأكد من إجراء الصيانة الدورية اللازمة.

التوصيلات العشوائية

وطالب اللواء ممدوح عبد القادر، بعد تشغيل جميع أجهزة التكيف في وقت واحد داخل المنزل لتخفيف التحميل على خطوط الكهرباء، محذرا من التوصيلات العشوائية أو التوصيل من خلال شخص غير متخصص فلابد من الحرص على استخدام أدوات وتوصيلات أصلية مطابقة للمواصفات القياسية، وخاصة المشترك الكهربائي «يباع على الأرصفة وغير مطابق للمواصفات ولا يتحمل الجهد الكهربائي للأجهزة ومع الوقت يبدأ في الدخول بمرحلة الحريق وتشتعل بسبب الحرائق الكبرى».

أخطر أنواع الدفايات

وأكد اللواء ممدوح عبد القادر، المدير الأسبق لإدارة الحماية المدنية، أن أخطر أنواع الدفايات هي التي تعمل بالشمعات وتستهلك كميات أكبر من الكهرباء، ومن الخطر وجودها بالقرب من المفروشات أو السرير أو الأجهزة المنزلية حيث تؤدي للحرائق، موضحا أن الدفايات التي تعمل بالزيت هي الأفضل والأكثر أمانا.

وأضاف خبير الحماية المدنية، أنه في حالة حدوث حريق لابد من إخلاء أي إنسان داخل الشقة محل الحريق، ومن ثم التعامل مع الحريق بالطفايات أو الخراطيم وفي حالة عدم وجودهم يجب الاتصال بالحماية المدنية فورا، وفي حال الهرب من الحريق يجب وضع كمامة مبللة على الوجه.