استاد المنصورة يعلن الحداد 3 أيام على اللاعب يوسف الشريف بطل الدراجات

أعلن مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي بمحافظة الدقهلية اليوم، الحداد لمدة 3 أيام على اللاعب يوسف شريف إبراهيم السيد، والمعروف بـ«يوسف الشريف»، لاعب منتخب مصر والعرب وبطل أفريقيا للدراجات ومركز شباب استاد المنصورة، إثر وفاته في حادث تصادم على طريق جمصة الساحلي أثناء توجهه إلى جامعة المنصورة الجديدة.

نعي اللاعب يوسف الشريف وإعلان الحداد

وجاء في بيان استاد المنصورة الرياضي: «يعلن مجلس إدارة استاد المنصورة الرياضي الحداد ثلاثة أيام على روح فقيد الشباب والقدوة الحسنة ابن استاد المنصورة ومنتخب مصر للدراجات البطل الكابتن يوسف الشريف.. اللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين يارب العالمين».

جامعة المنصورة الجديدة تنعى يوسف الشريف

كما أصدرت جامعة المنصورة الجديدة بيانا جاء فيه: «بقلوب يعتصرها الحزن والأسى ينعى الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وجميع منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وعاملين، ابنهم الغالي الطالب يوسف شريف إبراهيم السيد، الطالب في كلية الهندسة جامعة المنصورة الجديدة، إثر حادث أليم اليوم، والله نسأل أن يتغمده برحمته الواسعة وأن يدخله الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب، وأن يلهمنا وأهله وذويه جميعا الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».

ولقي اللاعب يوسف الشريف بطل أفريقيا للدراجات، مصرعه في حادث تصادم على طريق جمصة الدولي الساحلي، إثر تصادم دارجته النارية مع جرار زراعي يجر «فنطاس مياه» كان يعبر الطريق، ما تسبب في مصرعه في الحال، بينما أصيب صديقه الذي كان برفقته، ويتلقى العلاج في العناية المركزة بمستشفى بلقاس المركزي بمحافظة الدقهلية.