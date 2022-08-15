رفع آثار حادث تصادم سيارتين بالقاهرة الجديدة.. نقل 12 مصابا لتلقي العلاج

رفعت الإدارة العامة للمرور، آثار حادث تصادم سيارتين بالطريق الإقليمي في منطقة القاهرة الجديدة، ودفعت بالأوناش وفرقة من رجال المرور لإزالة آثار الحادث، الذي أسفر عن وقوع 12 مصابًا، وتمكنوا من إعادة حركة المرور لطبيعتها وتسير العمل بالطريق بعدما توقف لبعض الوقت جراء الحادث.

تفاصيل البلاغ

كانت غرفة عمليات النجدة في القاهرة، تلقت بلاغاً من إدارة الخدمات المعنية بالطرق يفيد بوقع حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الإقليمي في منطقة القاهرة الجديدة ووجود مصابين على الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث مدعومة بسيارات الإسعاف لنقل وإسعاف المصابين، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق الواقعة، وجرى نقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي لتلقي الرعاية الطبية على الفور.

لجنة فنية من المرور تعاين السيارات المتسببة في الحادث

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي ندبت لجنة فنية من خبراء المرور لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث لبيان ما إن كان في إحداها عطل تسبب في وقوع الحادث.

الاستماع لأقوال المصابين

وأرسلت لسماع من تسمح حالته الصحية من المصابين جراء وقوع الحادث، واستدعت عدداً من شهود العيان الذين توافقت ظروف تواجدهم وقت وقوع الحادث لسماع أقوالهم بشأن تلك الواقعة، وأمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها وسرعة استكمال تحرياتها تجاه الحادث وموافاة النيابة بالمستجدات وتتابع جهات التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.