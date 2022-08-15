إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الأوسطي بمدينة الشروق

أُصيب 4 أشخاص إثر حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بالطريق الأوسطي بمدينة الشروق، ونُقل المصابون إلى المستشفى على الفور.

بداية الواقعة

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغاً من الخدمات المعنية على الطرق، بوقوع حادث مروري بين سيارتين ملاكي بالطريق الأوسطي بمدخل الشروق ووجود مصابين، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتبين اصطدام سيارتين ملاكي، وإصابة 4 أشخاص، جرى نقلهم لمستشفى الشروق العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

رفع آثار الحادث

ودفعت الإدارة العامة للمرور، بالأوناش وفرقة من رجال المرور قاموا بإزالة الحطام الناتج عن الحادث ورفع آثاره، وتمكنوا من إعادة الحركة المرورية لطبيعتها، وتسير العمل بالطريق بعد أن توقف لبعض الوقت جراء الحادث.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وأخطرت النيابة العامة بتفاصيلها، وكلفت رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة للوقوف على أسباب الواقعة ومعرفة ملابساتها، وكلفت لجنة فنية لمعاينة السيارات المتسببة في الحادث، ومعرفة إن كان بها عطل فني تسبب في وقوع الحادث من عدمه.

وأمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة القريبة من مكان الحادث تمهيداً لتفريغها والوقوف على ملابسات الواقعة، وتتابع التحقيق سير مجرى التحقيقات في الواقعة.