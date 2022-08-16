طقس اليوم في البحيرة.. درجات الحرارة تواصل الارتفاع وغيوم على السواحل

طقس اليوم في البحيرة، يشهد استمرار درجات الحرارة في الارتفاع، حيث تشهد مدن ومراكز المحافظة موجة حر شديدة، انعكست بازدحام ملحوظ المصطافين على شواطئ مدينة إدكو.

واتخذت مديرية الصحة بالبحيرة، عددا من الإجراءات، التي كان من أهمها توفير عيادات متنقلة لعمل الإسعافات الأولية للمصطافين، حال تعرض أحدهم للغرق.

طقس اليوم في البحيرة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يكون طقس اليوم في البحيرة، شديد الحرارة رطب نهارا، حار رطب ليلا، ويكون طقس السواحل الشمالية «إدكو، رشيد، المحمودية»، حار رطب نهارا، معتدل الحرارة رطب ليلا.

تكون الشبورة المائية كثيفة

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة، شهد، شبورة مائية خفيفة صباحا، إلا أنه سيكون مشمسا، وغائم جزئيا على السواحل الشمالية، وارتفاع في نسب الرطوبة نهارا، مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل، بقيم تتراوح بين 4:2 درجات، وتنشط الرياح أحيانا على بعض المناطق.

يشير الخبراء، إلى أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة إدكو بمحافظة البحيرة، خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه 1: 1.5 متر، على أن يكون اتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة في البحيرة

سجلت درجات الحرارة العظمى في البحيرة اليوم، 32 درجة مئوية، والصغرى 24 درجة مئوية، وسط تكون الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية بمدن ومراكز المحافظة.

وكانت الجهات المعنية، قد حذرت سائقي المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة في الساعات الأولى من الصباح تجنبا، لوقوع الحوادث المرورية وحفاظا على أرواح وسلامة المواطنين.