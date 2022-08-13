محافظ القليوبية يوجه بسرعة إصلاح هبوط أرضي بخط 12 والرياح ببنها

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة مسائية، استمرت للساعات الأولى من صباح اليوم، لتفقد أعمال تطوير المرحله الثانية من شارع فريدا ندا والهبوط الأرضي الواقع بخط 12، ومتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي بطريق الرياح التوفيقي بمدينة بنها، وذلك لدفع الأعمال والوقوف علي نسب التنفيذ الدقيقه لتحسين الخدمات المقدمه للمواطنين.

تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا ببنها

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال تطوير المرحلة الثانية من شارع فريد ندا، حيث تم الوقوف على المعوقات والتى تمثلت فى توصيل كابلات الكهرباء الخاصة بمستشفي حميات بنها، وتم التنسيق بين شركة كهرباء جنوب الدلتا ومديرية الصحة لنقل تلك الكابلات ودفنها تمهيدا لأعمال الرصف خلال الأيام المقبلة، حيث يجري حاليا أعمال كشط الأسفلت القائم بكوبري المصنع الحربي وتكسير الجزيرة الوسطى والبلدورات علي جانبي الكوبري، بدء من الكمين حتى نهاية الكوبري.

تجدر الإشارة إلي أنه تم بدء العمل بالمشروع بناء على التنسيق مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى في الاتجاهين، في امتداد كمين أتريب حتى الطريق الزراعي، مروراً بمديرية الطرق والكباري حتى كورنيش الرياح التوفيقي.

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بالعمل على مدار الساعة، وتكثيف العمل للانتهاء في المدة الزمنية المحددة، مع مراعاة الرسومات الهندسية والمواصفات الفنية لجميع الأعمال.

هبوط أرضي بطريق الرياح ببنها

ثم استكمل «الهجان» جولته بمتابعة أعمال إصلاح الهبوط الأرضي الواقع بطريق الرياح التوفيقي البر الغربي، إذ تم الحفر بعمق متر واحد، ومن المقرر الانتهاء من أعمال المعالجة والإصلاح لمنطقة الهبوط خلال الأسبوع الجاري وفتح الطريق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

واختتم المحافظ جولته بتفقد الهبوط الأرضي الواقع بطريق خط 12، والذي تم معالجته فور وقوعه من قبل إدارة الطرق بمجلس مدينة بنها، إذ تم الحفر بطول مترين.