مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في مواجهة أمنية بالقليوبية

أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة، في مواجهة أمنية مع قوات الشرطة في القليوبية، وعثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من المخدرات.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنه، أنّ المواجهة الأمنية مع العنصر الإجرامي، تأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.

تحديد مكان العنصر الإجرامي

وأوضحت الوزارة، أنّ الأجهزة الأمنية حددت مكان أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا «سرقة ومخدرات»، ومقيم بمحافظة القليوبية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر واتخاذها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.

إطلاق النيران

وجرى استهداف العنصر الإجرامي، ولدى استشعاره بالقوات بادر بإطلاق النيران تجاهها، ما أسفر عن مصرعه، وعُثر بجواره على «بندقية خرطوش وفرد محلي وكمية من المواد المخدرة»، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.