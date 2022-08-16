مصرع عنصر إجرامي شديد الخطورة في مواجهة أمنية بالقليوبية
كتب:
محمد بركات
11:22 ص | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
سيارة شرطة ـ صورة تعبيرية
أعلنت وزارة الداخلية، مقتل عنصر إجرامي شديد الخطورة، في مواجهة أمنية مع قوات الشرطة في القليوبية، وعثر بحوزته على بندقية آلية وكمية من المخدرات.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان عنه، أنّ المواجهة الأمنية مع العنصر الإجرامي، تأتي استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية الخطرة.
تحديد مكان العنصر الإجرامي
وأوضحت الوزارة، أنّ الأجهزة الأمنية حددت مكان أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، سبق اتهامه في العديد من القضايا «سرقة ومخدرات»، ومقيم بمحافظة القليوبية بدائرة مركز شرطة شبين القناطر واتخاذها مسرحا لممارسة نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة.