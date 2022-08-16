تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات.. اعرف الحدود الدنيا للمعاهد

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، المعاهد العالية الخاصة التي تقبل من تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات و5 سنوات، موضحة أنَّ شروط القبول تتمثل في الحصول على 60% فأكثر وفي حدود الأعداد المقررة والأسبقية للمجموع الأعلى عند الترشيح، ويتمّ القبول بهذه المعاهد حسب رغبة الطالب خارج قاعدتي القبول الجغرافي والإقليمي.

وأضافت وزارة التعليم العالي، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنَّ تنسيق دبلوم التجارة 2022 نظام 3 سنوات سيشمل الحدود الدنيا للقبول بالجامعات التكنولوجية الجديدة التي تمّ افتتاحها، موضحة أنَّه يحق للطلاب أيضاً التقديم على كليات الهندسة والتجارة.

معاهد تقبل دبلوم التجارة 2022

ترصد «الوطن» في السطور التالية المعاهد العليا الخاصة التي تقبل طلاب دبلوم تجارة 2022 للعام الدراسي الجديد.

- معهد العباسية للعلوم التجارية والحاسبات الآلية - شعبة نظم معلومات.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية في بلقاس الدقهلية - شعبة نظم إدارية.

- المعهد العالي للدراسات المتطورة بالقطامية - شعبة نظم معلومات إدارية.

- المعهد العالي للسياحة والفنادق بالسيوف بالإسكندرية لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد طيبة العالي نظم معلومات في سقارة بالهرم.

- معهد القاهرة الجديدة للعلوم الإدارية والحاسب الآلي بالتجمع الأول شعبة نظم.

- المعهد العالي للحاسب ونظم المعلومات شعبة نظم بالتجمع الخامس.

- المعهد العالي للعلوم الإدارية والتجارة الخارجية شعبة نظم تجمع خامس.

- المعهد العالي للحاسبات بمدينة الشروق شعبة نظم معلومات إدارية.

- معهد رأس البر العالي للدراسات النوعية نظم المعلومات الإدارية.

- المعهد الأكاديمية الحديثة بالمعادي نظم معلومات إدارية.

- المعهد العالي للحاسب الآلي ونظم المعلومات الإدارية بأبي قير.

- معهد الجزيرة العالي حاسب ونظم معلومات إدارة (شعبة نظم) بالمقطم.

- معهد المدينة العالي للإدارة والتكنولوجيا شبرامنت شعبة نظم معلومات إدارية.

- المعهد المصري لأكاديمية الإسكندرية نظم معلومات إدارية.

- معهد الدلتا العالي للحاسبات بالمنصورة لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي دراسات نوعية الجيزة لنظم المعلومات الإدارية.

- معهد القاهرة العالي لغات وترجمة لنظم المعلومات الإدارية في المقطم.

- معهد الوادي العالي للإدارة والمالية قسم نظم معلومات.

- المعهد العالي للحاسبات شعبة نظم معلومات إدارية بشبرا الخيمة.

- نظم معلومات إدارية قطامية.

- معهد المستقبل العالي للدراسات التكنولوجية المتخصصة شعبة نظم المعلومات الإدارية.

- النيل العالي للعلوم التجارية شعبة نظم منصورة.

- المعهد العالي علوم إدارية متقدمة وحاسبات شعبة نظم معلومات الإسكندرية.

- المعهد العالي للحاسبات والمعلومات شعبة نظم طنطا.

- المعهد العالي إدارة شعبة نظم كفر الشيخ.

- المعهد العالي تسويق شعبة نظم تجمع أول.

- المعهد العالي حاسبات و نظم تجمع أول.

- معهد طيبة العالي بالمعادي لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي حاسب وإدارة ش نظم المعلومات الإدارية الزرقا بدمياط.

- معهد السويس لنظم المعلومات الإدارية.

- المعهد العالي للعلوم التجارية والحاسب شعبة نظم بالعريش.

- المعهد العالي للإدارة والحاسب شعبة نظم برأس البر.