محافظ القليوبية: الاستجابة لـ98% من شكاوى المواطنين

استقبل عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، وفد منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وفريق عمل المنظومة، بحضور المهندس كرم خليفة مدير متابعة الجهات الحكومية بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، والدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة بالقليوبية والدكتور أسامة فودة مدير هيئة التامين الصحي بالقليوبية لمتابعة موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية، ومديريات الخدمات لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية، علاوة على استعراض مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية في المحافظة.

تطوير أداء منظومة الشكاوي بالقليوبية

وأوضح محافظ القليوبية أن المحافظة تحرص على تطوير أدائها بشكل مستمر بما يحقق رضا المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحرص على الرد الفوري والسريع على شكاوى المواطنين وخاصة من خلال منظومة الشكاوى الموحدة، بوصفها إحدى أهم قنوات التواصل المباشر مع المواطنين.

إنجاز 98% من الشكاوى

وأشار الهجان أن المحافظة خلال عام 2022 حققت نسب إنجاز 98 % للرد على شكاوى المواطنين من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إلى جانب الرد على الشكاوى الواردة من مبادرة صوتك مسموع والواردة على «الواتس آب»

وكان فريق عمل منظومة بوابة الشكاوى الحكومية قد عقد اجتماع بقاعة الاجتماعات بمستشفى التأمين الصحي بببنها وبحضور مدير عام المستشفى ومدير إدارة خدمة المواطنين بمديرية الصحة والسادة مندوبي خدمة المواطنين بأمانة المراكز الطبية المتخصصة ومستشفى الأطفال التخصصي والمستشفى التعليمي ببنها حيث قدم المهندس كرم خليفة شرح لمصادر تلقي الشكاوى منها الخط الساخن (16528) وموقع المنظومة على الإنترنت www. shakwa. eg وكذلك تطبيق (إيجابي) الإلكتروني عبر الهواتف المحمولة، مؤكداً على أهمية منظومة الشكاوى ودورها الفعال في تخفيف المعاناة عن المواطنين بإيصال شكواهم للجهات المسئولة والمسئولين للعمل على حلها، كما أوضح أهمية السرية في تلقى الشكاوى وعرضها على الجهات المعنية مستعرضاً طرق التفعيل وإدارة الشكوى على الموقع الإلكتروني ومتابعتها والرد عليها.

وأشار المهندس كرم خليفة إلى أهمية تفعيل منظومة الشكاوى الحكومية والتي تعد واجهة عصرية للحكومة في التواصل مع المواطنين عن طريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لمواكبه العصر الرقمي، مشيرا إلى أن المحافظة أعدت مكاتب بكافة الإدارات بالمدن والأحياء والمراكز والمديريات التابعة للمحافظة لتلقي شكاوى المواطنين بجميع الجهات المعنية التابعة للمحافظة، وربطها إلكترونيا مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

وأشاد بالدور الفعال والذي قامت به الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية للوصول لأعلى معدلات الاستجابة الفورية والرد على شكاوى المواطنين وتحقيق نسبة إنجاز تخطت ال 98 % على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة .