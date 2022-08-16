جامعة أسيوط الأهلية تعلن بدء الدراسة في 12 برنامجا.. التفاصيل الكاملة

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى القائم بأعمال رئيس جامعة أسيوط، الانتهاء من وضع مقترح لتحديد البرامج الدراسية المتاح طرحها مبدئيا، لقبول الطلاب الراغبين فى الالتحاق بجامعة أسيوط الأهلية أول أكتوبر المقبل 2022، إذ يتضمن المقترح 12 برنامجا دراسيا من خلال 7 كليات، هى: الهندسة والعلوم التطبيقية، والصيدلة والبحوث الدوائية، وكلية الطب البشرى، وطب الأسنان، وكلية الألسن واللغات التطبيقية، وكلية العلوم الإدارية والمالية، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.

المصروفات الدراسية المقترحة لكل برنامج

كشف رئيس جامعة أسيوط، أن ذلك المقترح تم إعداده من قبل اللجنة المشكلة للإشراف على ملف الجامعة الأهلية، مع تولى جامعة أسيوط الحكومية إمداد الجامعة الأهلية بأسيوط الجديدة، بما يلزم من أعضاء هيئة تدريس والعاملين، عن طريق الندب الجزئي أو الكلي.

أشار الدكتور أحمد المنشاوى، إلى أنه تم تحديد المصروفات الدراسية المقترحة لكل برنامج دراسى، وتتراوح ما بين 30 ألف جنيه و90 ألف جنيه وفق كل برنامج، وكذلك أعداد الطلاب المقترح قبولها فى كل برنامج.

بدء الدراسة فى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية

أضاف الدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن المقترح يتضمن إمكانية بدء الدراسة فى كلية الهندسة والعلوم التطبيقية، من خلال برنامجين دراسيين هما الهندسة الطبية الحيوية وهندسة العمارة الداخلية حيث من المتوقع أن يقبل كل برنامج 100 طالب ومتوقع أن تصل مصاريف الدراسة لأى منهما إلى 45 ألف جنيه.

برنامج الدراسة بكلية الصيدلة

تقدم كلية الصيدلة والبحوث الدوائية، برنامجين هما برنامج فارما دى Pharma D، وبرنامج فارما دى (صيدلة إكلينيكية) Pharma D-Clinical Pharmacy، الذى يتسع كل منهما لقبول 100 طالب، وتصل مصاريف البرنامج الواحد 55 ألف جنيه.

برنامج الدراسة بكليات الطب

يتضمن مقترح كليات الطب، بدء الدراسة ببرنامج الطب والجراحة بالساعات المعتمدة المبنى على الجدارات بكلية الطب، بمصروفات تبلغ 90 ألف جنيه ويتسع لـ100 طالب،ـ وهو نفس العدد الذى يمكن قبوله ببرنامج طب وجراحة فم الأسنان بكلية طب الأسنان والمقترح أن تبلغ مصروفاته 75 ألف جنيه .

برنامجين فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى

أشار الدكتور أحمد عبد المولى، إلى اقتراح طرح برنامجين فى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى هما برنامج علوم الحاسب، والآخر لنظم المعلومات والذى يتيح كل منهما قبول 100 طالب وبمصروفات تبلغ 40 ألف جنيه لكل برنامج.

وتقدم كلية العلوم الإدارية والمالية برنامج نظم معلومات الأعمال، وبرنامج الدراسة باللغة الإنجليزية والذى يصل مصروفات كل برنامج 35 ألف جنيه ويتسع لقبول 100 طالب، كما تتضمن كليات جامعة أسيوط الأهلية كلية جديدة للألسن واللغات التطبيقية والتى تنطلق الدراسة بها أول أكتوبر، وتبدأ ببرنامج اللغة الإنجليزية والذى يتسع لقبول 200 طالب وتبلغ مصروفاته 30 ألف جنيه.