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اشتعال حريق بسيارة ملاكي في قرية المرازيق بالبدرشين

كتب:

جيهان عبد العزيز
12:46 م | الثلاثاء 16 أغسطس 2022
حريق في سيارة ــ صورة أرشيفية

حريق في سيارة ــ صورة أرشيفية

سيطر رجال الإطفاء في محافظة الجيزة، على حريق اندلع في سيارة ملاكي بقرية المرازيق في البدرشين، ولم يسفر عن وقوع أي إصابات، وأخطر اللواء هشام أبوالنصر، مدير أمن الجيزة،  وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

ورد بلاغ إلى رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين، بمديرية أمن الجيزة، يفيد باندلاع حريق في سيارة ملاكي في قرية المرازيق التابعة للبدرشين في محافظة الجيزة.

قوات الحماية المدنية تسيطر على الحريق

توجهت قوة أمنية بإشراف العميد محمد مختار، رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، إلى مكان الحادث، وتم إخطار إدارة الحماية المدنية، ووصل رجال الإطفاء إلى محل البلاغ، ونجحوا في السيطرة على الحريق.

الحريق لم يُسفر عن إصابات

ولم يسفر الحريق عن وقوع أية إصابات، وتم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة.

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بقلم جيهان عبد العزيز