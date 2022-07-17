السيطرة على حريق نشب داخل سيارة أعلى كوبري بمدينة نصر.. «العربية اتفحمت»

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن القاهرة، من السيطرة على حريق نشب داخل سيارة ملاكي أعلى كوبري في مدينة نصر، دون وقوع أي إصابات بشرية.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارا من قوات الحماية المدنية، يفيد بورود إشارة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي، بأعلى كوبري بمدينة نصر، وذلك دون وقوع أي خسائر بشرية.

الدفع بأوناش لرفع آثار الحريق

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان حريق السيارة، مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف لنقل أي مصابين في حالة حدوث إصابات، فضلا عن إجراء عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى، والدفع بأوناش لرفع آثار الحريق وعودة حركة المرور مرة أخرى لطبيعتها بعد توقفها لفترة بسبب اشتعال الحريق.

التحريات الأولية.. انقلاب السيارة وراء الانفجار

وبعمل التحريات الأولية، حول نشوب الحريق في السيارة، تبين أن السبب وراء الانفجار هو إنقلاب السيارة ما أسفر عن اشتعال موتور السيارة، وحدوث الحريق، وتم تحرير المحضر اللازم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية، وتتولى النيابة العامة التحقيق في الواقعة وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده والسيطرة عليه دون إصابات بعدما تفحمت السيارة بالكامل.

استدعاء شهود العيان

أمرت جهة التحقيق بالتحفظ على السيارة لعرضها على لجنة فنية من خبراء المرور؛ لبيان السبب الرئيسي في نشوب الحريق، كما استدعت عددا من شهود العيان، لسماع أقوالهم حيال اشتعال الحريق، واستعجلت الأجهزة الأمنية في تحرياتها الكاملة حول الواقعة.