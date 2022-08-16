ضبط 1300 بطاقة تموينية مخصصة لصرف الدعم بحوزة مخبز بالجيزة

تمكنت محافظة الجيزة بالاشتراك مع مباحث ومديرية التموين، من شن عدة حملات تموينية متنوعة علي مدار أسبوع، لضبط مخالفات الغش التجاري والتدليس، وحجب السلع الغذائية.

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الحملات تأتي استكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة، لتحقيق الدور الرقابي للتصدي لجشع وتلاعب بعض التجار، ولضمان وصول الدعم لمستحقيه.

حملات رقابية مكثفة

أشار المحافظ إلى تضافر جهود أجهزة المحافظة، من أحياء ومراكز ومدن بالتعاون مع مديرية ومباحث التموين والطب البيطري، لشن حملات مكثفة للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية والمحال العامة للتأكد من جودة وصلاحية المنتجات المطروحة بالأسواق، ومراجعة البيانات المدونة على السلع، ومنع صور الغش التجاري والتلاعب في أسعار السلع الأساسية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

ضبط 1300 بطاقة تموين

كشف تقرير تلقاه محافظ الجيزة، من مباحث التموين، أنه تم ضبط مخبز بلدي بقرية الكداية بمركز أطفيح وبحوزته كمية كبيرة من البطاقات التموينية الذكية المخصصة لصرف الدعم للمواطنين، لاستغلال تلك البطاقات والمجهول مصدرها في الاستيلاء على المال العام، بصرف المقررات التموينية الخاصة بالمواطنين أصحاب تلك البطاقات دون علمهم، محققًا بذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة، بإجمالي 1300 بطاقة تموينية.

ضبط أطنان من الدقيق والسلع الغذائية

ولفت التقرير إلى ضبط مخزن للمواد الغذائية بدون ترخيص بمنطقة المنصورية بمركز ومدينة كرداسة، يقوم بتجميع والاستيلاء علي السلع التموينية بإجمالي 5 أطنان دقيق بلدي مدعم، و10 آلاف لتر زيت تمويني، وضبط 25 طن دقيق بلدي مدعم بمخزن بدون ترخيص.

كما شملت الضبطيات فى مجال حجب السلع الغذائية عن ضبط 25 طن سكر وسمن وزيت وذرة وأرز مجهولة المصدر، وبدون فواتير بمخازن بأكتوبر، وضبط 7 أطنان دقيق فاخر مجهول المصدر، بمخازن بالوراق والهرم تدار بدون ترخيص.