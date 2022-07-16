«قومي المرأة» بأسيوط يطالب بعدم نشر بيانات الطفلة المعتدى عليها في المركز الترفيهي

ناشدت الدكتورة مروة كدواني، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة بأسيوط، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدم ذكر اسم الطفلة ذات الـ4 سنوات، ضحية الاغتصاب من طفل عمره 13 عاما في مركز ترفيهي بمحافظة أسيوط.

مناشدة بعدم عرض صور الطفلة

كما شددت كدواني، على ضرورة عدم عرض أي صور للطفلة أو أسرتها، أو تداول أي تفاصيل تخص حالتها؛ مراعاة للحالة النفسية لها.

اغتصاب طفلة بمركز ترفيهي

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة، خلال الساعات القليلة الماضية، حادثة الاغتصاب التي تعرضت لها طفلة 4 سنوات، على يد عامل، 13 عاما، في مركز ترفيهي شهير بمحافظة أسيوط، عقب دخولها حمام الرجال بالخطأ، وأثبت الطب الشرعي تعرض الفتاة للاعتداء.