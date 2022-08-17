حظك اليوم برج الحمل الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«من المهم أن تحافظ على توازن نفقاتك في العمل اليوم، ومع الشريك كن لبقا».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الحمل، الذي يعرف عنه إخلاصه الشديد في عمله كما أنه من الشخصيات القيادية، ولديه الكثير من الطموح والأهداف والأحلام، ويعرف ما يبحث عنه في حياته الاجتماعية والعاطفية والمهنية.

وبحسب تصنيف أصحاب برج الحمل من قبل علماء الفلك، فإن مولود هذا البرج واحد من الشخصيات التي لا تستسلم بسهولة، محب للسفر والمغامرات لتعلم كل ما هو جديد، كما أنّه فنان ومبدع بشكل كبير، ولا يحب الروتين، ومن عيوبه أنه سريع الغضب، ولا يسيطر على نوبات غضبه، كما يميل إلى المجادلة والسيطرة على الحوار بالكامل.

واليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، نوضح من خلال التقرير التالي، حظك اليوم لمولود برج الحمل على الصعيد المهني والعاطفي، وفق خبيرة علم الفلك عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل مهنيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، القمر في منزلك الثاني يطالبك أن تحافظ اليوم على توازن نفقاتك وسلوكك ومن المهم أن تعتني بخطواتك وحساباتك ولا تهمل ذلك، وفق حظك اليوم.

حظك اليوم برج الحمل عاطفيا

ومع الشريك والعائلة يجب أن تعلم مولود برج الحمل أن اليوم من المهم أن تكون لبقا، وحاول أن تسيطر على تشوشك العاطفي، وفق توقعات حظك اليوم الذي أكدت عليها خبيرة الفلك عبير فؤاد.