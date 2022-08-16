حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مواليد برج السرطان من الشخصيات الحساسة والرومانسية، والتي تنغلق على نفسها بدون أي مقدمات، كما أنه في بعض الأحيان يتخذ مواقف معادية ثم تختفي بدون أي مبررات، ومع ذلك فهو معروف بالذكاء والطموح وحب الارتقاء في مجاله العملي.

وضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقارئ على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج السرطان مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج السرطان اليوم، القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقًا ولا تنزلق في مشاحنات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

مشاهير برج السرطان

ومن أبرز مشاهير هذا البرج: اللبنانية نوال الزغبي، ونيكول سابا، ونرمين الفقي، ودوللي شاهين، وشيرين رضا، والعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وأحمد فلوكس، وأحمد السعدني، وعلى المستوى العالمي الفنانين: صوفيا فيرغارا، بريانكا شوبرا، ميندي كالينغ، باميلا أندرسون، جاين لينش.