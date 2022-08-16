حظك اليوم برج الأسد الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يُعرف مولود برج الأسد بثقته بنفسه إلى حد المبالغة والغرور، ويرجع هذا إلى طبيعته الهادئة والمحبة لجذب الانتباه في أي مكان تتواجد فيه، ومع ذلك فهو شخصية عاطفية لا يمكنها الحياة بدون حب أو ارتباط، لكن بسبب غروره وحب ذاته المبالغ فيه يعاني ع شريك حياته؟

وضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج الأسد مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج الأسد اليوم، تشارك الجميع بحب وتحقق مكاسب مهمة، بشرط الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.

مشاهير برج الأسد

من أبرز المشاهير من أصحاب هذا البرج: الفنان الراحل سعيد صالح، وأحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني، والفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ولاعب الدرامز والممثل تامر هاشم.