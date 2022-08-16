حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 15-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يبحث الكثيرون بشكل يومي عن حظك اليوم وتوقعات خبراء الأبراج التي تتغير من شخص لآخر، وفق تحركات الفلك والكواكب.

وفيما يلي، يعرض موقع «الوطن» حظك اليوم على الصعيدين المهني والعاطفي لمواليد الأبراج السماوية الـ 12، وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2022 على الصعيد المهني

ولمواليد برج الحمل، القمر في برجك يجعلك تضع طابعك الشخصي على كل شيء تلمسه لكن عليك تنظيم جهدك.

حظك اليوم برج الحمل 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

تجد اليوم أن لديك روح مبادرة تجعلك محركًا ودافعًا للأحداث في حياتك الخاصة.

حظك اليوم برج الثور 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني عشر يدفعك للتأمل، ومن المهم ألا تعلن خططك وأخبارك، ولا تفخر بإنجازاتك.

حظك اليوم برج الثور 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. عطارد في منزل الحب يساعدك على مقاومة التوتر في تعاملك مع من تحب.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات ويساعدك ذلك على أن تبرهن لمن حولك قدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج الجوزاء 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش العاطفي.. قد تلتقي بأشخاص يؤمنون بك وأصدقاء يدعمونك في خطواتك ويدفعونك للأمام.

حظك اليوم برج السرطان 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر معاكس في منزل العمل.. ثق بنفسك وكن لبقًا ولا تنزلق في مشاحنات، وانتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج السرطان 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك بأن تتجنب النقد اللاذع كي لا تثير غضب من تحب.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2022 على الصعيد المهني

تشارك الجميع بحب وتحقق مكاسب مهمة، بشرط الانتباه لحقوقك.

حظك اليوم برج الأسد 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحظ يساعدك على استعادة حيويتك وطاقتك وقدرتك على العطاء.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات، والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وعليك أن تنظم أفكارك جيدًا، وقد ترى الأمور بشكل أوضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يدفعك للتعبير جيدًا عن أفكارك ومشاعرك، ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأصحاب وبمن تحب.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2022 على الصعيد المهني

عليك اليوم أن تتذكر أن العيش مع الآخرين يتطلّب منك تفهمًا وتعاونًا، بشرط أن تنتبه لحقوقك وتتمسك بها.

حظك اليوم برج الميزان 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

إذا كنت متزوجًا تمهّل في أحكامك وانتقادك للآخر، وكن متفهمًا.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزل العمل يساعدك على توظيف كل ما لديك من معرفة، وتثبت قدرتك، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العقرب 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

تميل للاهتمام بمن تحب وتنشغل بالعطاء وتجمعك به أوقاتًا حلوة.

حظك اليوم برج القوس 16-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي داعم، وتستطيع أن تتبع نظاما مختلفا، وتتحرر من القيود والضغوط.

حظك اليوم برج القوس 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، انتهز اليوم فالقمر في منزل الحب يعدك بمشاعر جميلة.

حظك اليوم برج الجدي 16-8-2022 على الصعيد المهني

الوضع الفلكي دقيقًا وينصحك الفلك بأن تبتعد اليوم عمن يثير أعصابك.

حظك اليوم برج الجدي 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس، وعليك أن تنتبه لمشاعر من حولك ولا تكرر أخطاء الماضي.

حظك اليوم برج الدلو 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثالث يمنحك لباقة وقدرة على إبراز مواهبك، وتشعر بالثقة والاطمئنان مع الأهل والأخوة، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج الدلو 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. القمر وعطارد داعمان لك ويمدانك بالطاقة لتقترب ممن تحب.

حظك اليوم برج الحوت 16-8-2022 على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني، وعليك أن تهتم بمراجعة خطواتك، واعتنِ بالأمور المالية تفاديًا للأخطاء والخسائر.

حظك اليوم برج الحوت 16-8-2022 على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط.. تصر على إنجاز واجباتك، فقط حافظ على اللباقة.