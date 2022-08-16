«تعليم النواب»: نستهدف زيادة وعي أولياء الأمور بالمنظومة الجديدة

تقدمت النائبة سكينة سلامة عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بالتهنئة للوزارء الجدد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، متنمية لهم التوفيق في مهامهم الجديدة.

الدكتور رضا حجازيعايش للعملية التعليمية

وأضافت سلامة في مداخلة هاتفية ببرنامج «مصر كل يوم» بفضائية «مصر الزراعية»، أنّ الجمهورية الجديدة تضع التعليم على رأس الأولويات التي تهتم بها، لافتة إلى أن بدء الدكتور رضا حجازي عمله كمدرس للعلوم، يجعله معايش للعملية التعليمية بصورة نظرية وعملية، منوهة بأهمية الوجود على أرض الواقع للتغلب على المشكلات.

مشكلة منظومة التعليم موجودة بالقاعدة وليس في ركن من أركانها

وأوضحت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب أن مشكلة منظومة التعليم موجودة بالقاعدة وليس في ركن من أركانها، مشيرة إلى أن الوزير الجديد على علم كافي بهذه المشكلات.

الأسرة المصرية تضع تعليم الأبناء قبل الأكل والشرب

ولفتت إلى أن التعليم يمثل أولوية لكل الأسر المصرية بإختلاف مستواهم الإقتصادي، مرحبة بمشاركة أولياء الأمور في المنظومة من خلال الحوار والتعرف على مقترحاتهم وتغيير ثقافتهم لزيادة وعيهم بالمنظومة الجديدة، متابعة: «ممكن ولي الأمر أو الأسرة المصرية توفر في الأكل أو توفر في الشرب أو اللبس أو مكان السكن وتستحمل لكن تعليم ولادهم شئ أساسي عندهم ودي عملية إيجابية».

التغيير الوزاري سيقلل الفجوة بين أولياء الأمور والمنظومة الجديدة

وأشارت عضو لجنة التعليم بمجلس النواب إلى أن الحوار مع أولياء الأمور سيقلل الفجوة بين المنظومة الجديدة وبين أولياء الأمور، موضحة أن المنظومة الجديدة لا تستهدف تعقيد العملية التعليمية إنما تستهدف بناء الشخصية المصرية، لتخريج كوادر بشرية قادرة على صناعة فارق بالجمهورية الجديدة.