إصابة 8 من أسرة واحدة في انقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

أصيب 8 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة ومعظمهم أطفال في حادث انقلاب سيارة ربع نقل، بالطريق الدائري غرب مركز المنيا، اليوم الثلاثاء، وتم نقل المصابين إلى المستشفى العام.

8 مصابين معظمهم أطفال من أسرة واحدة

وتلقى اللواء أسامة عبدالعظيم مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنيا، يتضمن ورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري، ووجود مصابين.

وانتقلت سيارات الإسعاف ورجال الأمن، وبالفحص وتبين إصابة 8 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة وهم: فاطمه إبراهيم 41 عاما، ومحمود عبد الكافي 44 عاما، وأبنائه الـ6 وهم: بسمه 16 عاما، باسم 11 عاما، ياسمين 10 أعوام، عبدالرحمن 11 عاما، روضة 13 عاما، سلمي 14 عاما، ويقيمون جميعا بمحافظة أسيوط.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

وتم نقل المصابين للمستشفى العام بمدينة المنيا، لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة بأنحاء الجسم، واشتباه ما بعد الارتجاج.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة بالطريق، ورجحت تحريات المباحث الأولية وقوعه بسبب اختلال عجلة القيادة، وانقلاب السيارة عل جانب الطريق.

بالعرض على النيابة العامة؛ قررت استعجال تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث، والتحفظ على السيارة تحت تصرفها.