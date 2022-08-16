زيادة نصيب الفرد من التموين.. 50 جنيهًا شهريًا وسلع إضافية لمدة 6 أشهر

نصيب الفرد من التموين 2022 من أكثر عمليات البحث الرائجة على محرك البحث العالمي جوجل، وذلك لإقتراب صرف مقررات التموين الشهرية الخاصة بشهر سبتمبر المقبل، مضافا إليها الدعم الإستثنائي الشهري الذي أقرته الحكومة لعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة من الأكثر استحقاقا للدعم، بناءً على تكليفات رئاسية للحكومة بتوفير الحماية الاجتماعية للفئات المستحقة، إذ يتراوح الدعم الاستثنائي من 100 جنيه إلى 300 جنيه، بناء على عدد أفرد الأسرة في البطاقة الواحدة.

نصيب الفرد من التموين 2022

ازداد نصيب الفرد من التموين 2022 بعد إقرار مجلس الوزراء صرف زيادة لأصحاب البطاقات التموينية، إذ سيحصل الفرد المدرج على البطاقة التموينية على قيمة 50 جنيها في صورة سلع تموينية مضافا إليه السلع الغذائية الأخرى التي ستصرفها الأسرة بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر، إذ ستصرف زيادة التموين الجديدة للأسرة كاملة وليس كل فرد مدرج على البطاقة التموينية.

حصة بطاقة التموين من السلع التموينية شهريًا

تصرف بطاقة التموين حصتها من السلع الغذائية بناء على عدد الأفراد المدرجين على البطاقة، حيث تبلغ حصة البطاقة المدرج عليها على سبيل المثال 4 أفراد على «8 أكياس سكر و4 زجاجات زيت وكيسي أزر وسلع أخرى بباقي مبلغ الدعم المخصص لها والمحدد بـ200 جنيها لـ4 أفراد»، وبداية من شهر سبتمبر المقبل تزداد حصة البطاقة التموينية إذا كانت الأسرة صاحبة البطاقة من بين الأسر الأكثر استحقاقا ضمن قائمة الـ 9 ملايين و100 ألف أسرة، إذ ستحصل الأسرة على سلع تموينية إضافية بقيمة 100 جنيه شهريا لمدة 6 أشهر كدعم استثنائي من الحكومة.