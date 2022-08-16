«مياه أسيوط»: المشروعات القومية تضمن بيئة صالحة للأجيال القادمة

اجتمع اللواء أركان حرب المهندس هشام درة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، بمديري المناطق، ورئيس قطاع المشروعات والمدير التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وبعض مهندسي قطاع الدعم الفني ومقاولى التنفيذ، واستشاري المشروعات مكتب «اينويا» للوقوف على أهم العوائق التي تحول دون إنهاء المشروعات القومية، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق أسرع استفادة من دخول تلك المشروعات الخدمة، من أجل إرساء الدعائم الأساسية للأهداف التنموية في القرية الريفية.

مناقشة توسعات وإنشاء المحطات المرشحة

وتناول الاجتماع مناقشة توسعات وإنشاء المحطات المرشحة وإحلال وتجديد واعادة تأهيل المحطات، كما تم تناول نقل وحدات الحديد والمنجنيز ودق الآبار الارتوازية ومد وتدعيم شبكات مياه الشرب وإحلال خطوط الأسبستوس المتهالكة أسفل خطة الرصف ومد وتدعيم خطوط الصرف الصحي.

مبادرة تطوير قرى الريف المصري

وذكر «درة»، خلال الاجتماع، أن تنفيذ المشروعات القومية المستهدفة من خلال مبادرة تطوير قرى الريف المصري، ستلبي الاحتياجات التنموية من تحسين مستوى الرعاية الصحية والتعليم والرفاهية الاجتماعية، وسيتم نسج التنمية حول المواطنين بشكل يضمن بيئة نظيفة وصالحة لحياة الأجيال الحاضرة والقادمة.

متابعة تنفيذ الاجراءات

وصرح «درة» أن الهدف من عقد الاجتماع متابعة تنفيذ الإجراءات في التوقيتات المحددة، وذلك تنفيذًا لتكليفات اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي برئاسة المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.

جدير بالذكر أن محافظة أسيوط تحظى بنصيب كبير من المبادرة الرئاسية فى 7 مراكز وهم ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح ومنفلوط وديروط، حيث جاء العمل بهذه المراكز لتحسين خدمات المياه والصرف الصحي بهم وتدعيم البنية الأساسية.