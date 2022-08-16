مصدر بـ«التعليم العالي»: المؤشرات الأولية لتنسيق 2022.. 91.73% للطب البشري

ساعات قليلة وتختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الأولى، لطلاب الثانوية العامة، بحد أدني لطلاب شعبة علمي علوم بمجموع درجات 365 درجة أي بنسبة 89.02% فأكثر، وشعبة علمي رياضة بمجموع 341 درجة أي بنسبة 83.17% فأكثر، وطلاب الشعبة الأدبية بحد أدني 264.5 درجة أي بنسبة 64.51% فأكثر.

تنسيق الكليات 2022.. إجراءات ضد كورونا داخل المعامل

أكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن أعمال تنسيق الكليات 2022 بالمرحلة الأولى تسير بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات تؤثر على أعمال التنسيق، مشيرا إلى أنّ جميع معامل التنسيق تم تعقيمها وتطهيرها، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على التنسيق، موضحا أن المرحلة الأولى من التنسيق ستنتهي عصر اليوم الثلاثاء، الموافق 16 أغسطس الجاري.

توقعات تنسيق الكليات 2022.. 91.73% للطب و80.87% للهندسة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن توقعات تنسيق الكليات 2022، تشير إلى أن المؤشرات الأولية وليست النهائية، ستكون بحد أدني طبقا للتحليل الإحصائي لشعبة علمي علوم ورياضة، 91.73% للطب البشري، و91.24% لطب الأسنان، و89.53% للصيدلة، و88.78% للعلاج الطبيعي، و81.4% لكلية العلوم، و86.6% للطب البيطري، 80.87% للهندسة، و93.1% لهندسة البترول، و86.12% للحاسبات والمعلومات.

تنسيق الكليات 2022.. 83.5% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية

وأضاف المصدر، أن توقعات تنسيق الكليات 2022، تشير إلى أن المؤشرات الأولية وليست النهائية، ستكون بحد أدني طبقا للتحليل الإحصائي للشعبة الأدبية، 83.5% لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، و81.5% للإعلام، و79.73% للألسن، و77.1% للآثار.

تنسيق الكليات 2022.. 100 ألف طالب ينتهون من تسجيل رغباتهم

من جهته، أشار السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، إلى أن تنسيق الكليات 2022، يسير بشكل منضبط داخل جميع معامل التنسيق دون حدوث معوقات، موضحا أن ما يقرب من 100 ألف طالب وطالبة، سجلوا رغباتهم في المرحلة الأولى حتى الآن.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي يتابع أعمال التنسيق

ويتابع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي الجديد، أعمال تنسيق المرحلة الأولى، للقبول بالكليات، مشددا على ضرورة توفير كل سبل الراحة داخل المعامل، ومساعدة الطلاب في كيفية تسجيل رغباتهم.