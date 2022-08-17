حظك اليوم برج الجوزاء الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

«نصائح غالية بشأن الصحة وأخرى ثمينة مع الشريك».. هكذا كشفت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد عن توقعاتها وحظك اليوم لمواليد برج الجوزاء، الذي يعرف عنه أنه شخصية مزاجية بشكل كبير، ولديه قدرة مستمرة على التكيف مع جميع الأوضاع والأشياء، دون أي صعوبة في تحقيق ذلك.

ووفق حسابات خبراء الفلك ورؤيتهم فمولود وصاحب برج الجوزاء شخص اجتماعي يحب الحفلات والخروج، وكثيرا ما يحب المرح والضحك، ولديهم حس فكاهي، بعيد كل البعد عن الأنانية، ذو شخصية مستقلة، ولا يحب أن يتحكم أحد به.

واليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، تنشر بوابة «الوطن» في إطار سلسلة الخدمات الإخبارية التي تقدمها للجمهور على مدار الساعة، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد لمتابعي حركة الفلك يوميًا من مواليد برج الجوزاء.

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

بحسب عبير فؤاد، فاليوم مولود برج الجوزاء على موعد مع القمر في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك وسلامتك ولا تهمل شكوى جسمك، ومن المهم أن تنظم جهودك.

حظك اليوم ابرج الجوزاء على الصعيد العاطفي

في الأفق تطورات تفرض نفسها، وعليك أن تتأمل وتراقب في صمت، وفق توقعات خبيرة الفلك عبير فؤاد اليوم الأربعاء.