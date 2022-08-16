حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 16-8-2022 عاطفيا ومهنيا

مولود برج العذراء من الشخصيات الصريحة والصادقة مع أنفسها ومع الآخرين، لكنه يعاني من تباعيات ما بعد المواجهة، لذلك يفضل البقاء صامتًا على التعبير عما يزعجه ويقلقه مما حوله، أما على المستوى الشخصي فهو حنون وطيب القلب، يخلص للطرف الآخر، ويجيد الحوار والتحدث في موضوعات مختلفة

وضمن الموضوعات الإخبارية الخدمية التي تنشر للقاري على مدار اليوم، يعرض بوابة «الوطن» للمهتمين بمتابعة بمجال الفلك وحركة الكواكب والقمر والشمس، حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيدين المهني والعاطفي وفق خبيرة الأبراج عبير فؤاد، في السطور التالية:

حظك اليوم برج العذراء مهنيًا

قالت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، إن حظك اليوم على المستوى المهني والعملي لمواليد برج العذراء اليوم، القمر بمنزل المدخرات، والوقت مناسب للتجارة أو للتخطيط، وعليك أن تنظم أفكارك جيدًا، وقد ترى الأمور بشكل أوضح، فقط انتبه لحقوقك.

حظك اليوم برج العذراء عاطفيًا

بينما على المستوى العاطفي والعائلي، تقول «فؤاد» إن أصحاب هذا البرج، عطارد في برجك يدفعك للتعبير جيدًا عن أفكارك ومشاعرك، ويعدك بأوقات حلوة تجمعك بالأصحاب وبمن تحب.

مشاهير برج العذراء

ينتمي العديد من المشاهير إلى هذا البرج، أبرزهم مطرب الرومانسية الفنان الكبير: كاظم الساهر والمطرب اللبناني وائل كافوري، والفنانة ريهام حجاج، بالإضافة إلى الفنانة الشابة منة فضالي، ومصطفى فهمي، وخالد النبوي والممثلة الهندية كارينا كابور.