تفاصيل 5 برامج تخصصية بـ«هندسة قناة السويس».. 3 فصول دراسية في العام

أعلنت جامعة قناة السويس عن البرامج الدراسية المميزة بكلية الهندسة للعام الجامعي 2022- 2023، لافتة إلى منح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة في 5 برامج بمصروفات، وفي 3 فصول دراسية خلال العام الأكاديمي الواحد.

وأوضحت الجامعة، على الصفحة الرسمية لها على بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن البرامج التخصصية بكلية الهندسة هي:

1- برنامج هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة

يعتبر مجال هندسة وتكنولوجيا العمارة المستدامة من المجالات الجديدة متعددة التخصصات، والذي يجمع بين تصميم المبنى وتشغيله معا، لذا يركز على دمج العديد من المجالات التي تمثل جوهر النظم الهندسة للمبنى مثل «الإضاءة، والتدفئة، والتبريد، والتهوية، والاستدامة، والأنظمة الكهربائية، والأنظمة الميكانيكية، والحماية من الحرائق» داخل عملية التصميم المعماري.

2- برنامج هندسة تخطيط المدن

يتناول المهندس المعماري والمخطط العمراني تخطيط وتصميم وإدارة إنشاء العديد من المشروعات المختلفة، كمشروعات المباني السكنية والتجارية والصناعية والخدمية، بجانب مشروعات التصميم والتخطيط العمراني بالمجتمعات العمرانية القائمة أو الجديدة التي تتضمن دمج جميع الجوانب التي تتعامل مع البيئة المبنية، وتأثيثها وتنسيقها وإدارتها وتقييمها من قبل المجتمع في تفكيرهم الإبداعي أثناء التعامل مع مشاكل البيئة المعمارية والحضرية المعقدة.

ويشمل البرنامج أيضا تخطيط البيئة العمرانية من أجل استدامة التنمية الحضرية، وخلق مجتمعات عمرانية آمنة وشاملة وصحية ومستدامة.

3- برنامج هندسة التشييد وإدارة المشروعات

تشهد مصر في الوقت الراهن حالة من الانفتاح على سوق العمل، خاصة مع الاتساع في إنشاء المشاريع القومية الجديدة في جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي يجعلنا في حاجة ماسة إلى وجود مهندسين في التخصصات التي تحتاجها الأسواق الداخلية والخارجية.

وتعتبر الهندسة المدنية من العلوم الهندسية التطبيقية المطلوبة في جميع المجتمعات لتحقيق متطلبات التعمير والتطوير، ويقوم قسم الهندسة المدنية بمنح درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية تخصص هندسة التشييد وإدارة المشروعات.

4- برنامج هندسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

يقدم برنامج تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات تركيزات في مجالين رئيسيين، الأول هو تقنيات المعلومات والاتصالات، وتم تصميم البرنامج لتعليم المهندسين للمناصب التقنية، والثاني هو التقنيات الإدارية في الصناعة وإعداد الطلاب للدراسات العليا في تكنولوجيا المعلومات وهندسة الاتصالات والمجالات ذات الصلة .

5- برنامج هندسة الطاقة المستدامة

يزود برنامج الساعات المعتمدة في قسم الطاقة الميكانيكية قاطرة للتطوير المستمر للدورات الحديثة المصممة خصيصا، لتلبية متطلبات فرص العمل والتحديات العامة والاحتياجات الحساسة المنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا في مجال الطاقة .