النفط يعاود الارتفاع عالميا في محاولة لتعويض جزء من خسائره

ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، في محاولة لتعويض جزء من الخسائر التي تسببت فيها بيانات اقتصادية مخيبة للآمال من الصين، أكبر مشتر للخام، مما زاد من مخاوف الركود عالميا، وراقبت السوق محادثات بشأن إحياء اتفاق قد يسمح بمزيد من صادرات النفط الإيرانية، بحسب «cnbc».

ارتفاع أسعار الخامين

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.38 سنتا أو 0.4% إلى 95.40 دولار للبرميل، بعد أن تراجع بأكثر من 3% في تعاملات سابقة، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 0.66 سنتًا أو 0.74٪ إلى 90.08 دولارًا للبرميل، بعد أن كان منخفضًا بنحو 3٪ في الجلسة السابقة.

تباطؤ اقتصاد الصين

خفض البنك المركزي الصيني أسعار الفائدة على الإقراض في محاولة لإنعاش الطلب حيث تباطأ اقتصاد البلاد بشكل غير متوقع في يوليو بعد سياسة بكين الخالية من COVID وأزمة العقارات التي أدت إلى تباطؤ نشاط المصانع والتجزئة.

وقال «Commerzbank» في مذكرة، «من المرجح أنَّ تستمر المشاكل في قطاع العقارات في الصين، إضافة إلى استراتيجية الحكومة لمكافحة فيروس كورونا المستجد، في التأثير على الاقتصاد على المدى القصير إلى المتوسط، مما يعني أن أسعار النفط ستواجه على الأرجح رياحًا معاكسة مستمرة من هذا الجانب»، بحسب «cnbc».

انتعاش صادرات الصين

وتابع، من المتوقع أنَّ تنتعش صادرات الصين من منتجات الوقود في أغسطس إلى أعلى مستوياتها منذ ما يقرب من عام بعد أن أصدرَت بكين المزيد من الحصص، مما يزيد الضغط على هوامش التكرير المتقلصة بالفعل.

الاتفاق النووي الإيراني

كما راقب المستثمرون محادثات لإحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، إذ قال محللون إنَّ مزيدًا من النفط قد يدخل السوق إذا قبلت إيران والولايات المتحدة عرضًا من الاتحاد الأوروبي يرفع العقوبات عن صادرات النفط الإيرانية.

قال مسؤول في الاتحاد الأوروبي إنَّ إيران ردت يوم الاثنين على مسودة النص «النهائية» للاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، لكنه لم يذكر تفاصيل.

ودعا وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة إلى إبداء المرونة لحل 3 قضايا متبقية، بحسب «cnbc».