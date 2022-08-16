لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022، جاء ضمن أكثر الكلمات التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة غير المدرجين في تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد، لتؤكد وزارة التعليم العالي في تقرير صادر عنها، أن المرحلة الأولى للتنسيق تنتهي اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة السابعة، بحد أدنى «علوم 365 درجة، رياضة 341 وأدبي 264.5».

التعليم العالي تتيح لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية

وأوضحت «التعليم العالي» أن لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022، يكون من خلال الرابط المرفق هنا، مشيرة إلى فتح معامل الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات الأربعاء

وأكدت «التعليم العالي»، إعلان نتائج تنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات والمعاهد غدًا الأربعاء الموافق 17 أغسطس 2022، كما سيجري إعلان موعد بدء المرحلة الثانية للقبول بالجامعات والمعاهد، مشددة على ضرورة دخول الطلاب على لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية، واتباع الخطوات.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية 2022

وحددت وزارة التعليم العالي الخطوات التي يجب على الطالب الالتزام للتسجيل من خلال لينك تسجيل الرغبات المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات والمعاهد 2022، كالتالي:

- دخول الطالب إلى موقع التنسيق الالكتروني www.tansik.egypt.gov.eg .

- يقوم الطالب بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص بك.

- يقوم الطالب بإدخال رغباته بالترتيب حسب رغبته مع ضرورة مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وناشدت «التعليم العالي»، الطلاب باختيار الكلية أو المعهد الذي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي والمتدرج التي جرى استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب.