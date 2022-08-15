بدء المرحلة الثانية للتنسيق الأسبوع المقبل.. اعرف طريقة التسجيل

تختتم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعمال تنسيق المرحلة الأولى للجامعات والمعاهد الحكومية، غدًا الثلاثاء، على أن تعلن الوزارة نتيجة تنسيق المرحلة الأولى خلال الأيام الثلاثة المقبلة، وعليه تعلن الوزارة بعد النتيجة مباشرة موعد بداية تنسيق المرحلة الثانية.

وفي إطار استمرار بوابة «الوطن» في تقديم خدماتها المتواصلة للطلاب والطالبات الحاصلين على شهادات الثانوية العامة 2022، نرصد من خلال السطور التالية، طرق التسجيل في تنسيق المرحلة الثانية، لتسهيل عمليات التسجيل وترتيب الرغبات على الطلاب.

موعد تنسيق المرحلة الثانية

وكشفت مصادر خاصة من وزارة التعليم العالي لـ«الوطن»، أنه من المتوقع أن تفتح وزارة التعليم العالي، تنسيق المرحلة الثانية بداية من الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للتنسيق ستبدأ خلال 72 ساعة منذ إعلان نتيجة التنسيق للمرحلة الأولى، وأن المرحلة الثانية ستضم عددًا كبيرًا من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2022، وأن فترة تسجيل الرغبات بالنسبة لهم ستكون 5 أيام، وهي نفس مدة تنسيق المرحلة الأولى حيث يحق للطالب تسجيل 75 رغبة كاملة.

خطوات تسجيل الرغبات عبر موقع التنسيق

وحددت وزارة التعليم العالي، موقعًا إلكترونيًا للتقديم في جميع مراحل التنسيق الثلاثة، حيث يتيح للطلاب تسجيل جميع رغباتهم، عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع تنسيق الجامعات 2022.

- تحديد مصدر شهادة الثانوية.

- كتابة رقم الجلوس.

- كتابة الرقم السري .

- كتابة كل الرغبات بالترتيب.

- الضغط على أيقونة التسجيل.

يذكر أن وزارة التعليم العالي، قد أعلنت أن الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى، هي 83.17% فأكثر للشعبة الهندسية، و89.02% فأكثر للشعبة العلمية، و64.51% فأكثر للشعبة الأدبية، مشيرة إلى أن عدد الرغبات المتاحة أمام الطالبة بالنسبة لعملية تسجيل الرغبات هي 75 رغبة، ويحق للطالب تعديل رغباته خلال فترة التنسيق.