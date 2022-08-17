حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الدلو بالعطاء والكرم الشديد، والإخلاص والوفاء فهو يحب مساعدة الآخرين دائماً، لذلك فهو يعتبر من الشخصيات المحبوبة لمن حوله حيث أنه اجتماعي يعرف بالطيبة والجدعنة والوفاء سواء في عمله أو في محيط منزله.

صفات برج الدلو

كما يعتبر مولود برج الدلو شخصية عقلانية يحب تحليل الأمور بشكل واقعي عقلاني بعيد عن العواطف فقط، حتى يتوصل إلى أفضل الحلول التي تفيده وتفيد غيره، كما يتميز بالصدق مع نفسه والآخرين، وودود ولطيف في التعامل مع من حوله لذا تجد لديه الكثير من الصداقات وينجح في تكوين العلاقات كثيرا.

وتستعرض لكم الوطن في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن:

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يتواجد القمر في وضع معاكس وهو ما يشعرك بشيء من العصبية والتوتر والضغط لذا عليك أن تحافظ على هدوئك بقدر الإمكان و ألا تتسرع في أقوالك حتى لا تصنع أزمات مع المقربين منك، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.

حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

ينصحك الفلك وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد، بالابتعاد عن المغامرات وعليك أن تتحكم في ردود أفعالك جيدا اليوم وفق عبير في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.