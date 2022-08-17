حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 17-8-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مواليد برج الحوت بالعديد من الصفات التي تجعلهم محببين للآخرين ولديهم الكثير من الأصدقاء؛ أولها حبهم للآخرين وعطائهم الشديد لهم والسؤال عنهم بصفة دائمة والتواصل معهم هاتفيا أو عن طريق المقابلات فهو يحب التواصل البصري والتقارب مع أحبابه ومن حوله، وأكثر ما يشتهرون به امتلاكهم لعاطفة شديدة للغاية كما أنهم يمتلكون قلوبا في غاية الطيبة.

صفات برج الحوت

ويمتلك مواليد برج الحوت عاطفة جياشة فهم عاطفيون للغاية ويعذرون الناس كثيرا، كما أنهم يحبون التعاون مع الآخرين والمشاركة في العديد من الأمور المختلفة.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيدين المهني والعاطفي اليوم الأربعاء الموافق 17 أغسطس، وفق خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحات خاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

يمر مواليد برج الحوت بالعديد من الضغوط منذ فترة، ولكن الوضع يتحسن اليوم حيث يدفعم الوضع الفلكي لمزيد من المعرفة والدراسة والتقدم، كل ما عليك هو الانتباه لحقوقك وفقا لما قالته خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد في تصريحاتها الخاصة لبوابة الوطن.

حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

رغم التشوش، يتواجد القمر في منزل العلاقات، ما يمنحك لباقة وتبدو كبيرا ومميزا في نظر الأحباب والعائلة كما تحسن التصرف في مختلف الأمور، وفق حظك اليوم على الصعيد العاطفي.