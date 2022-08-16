ضبط ربع كيلو «بودرة مخدرة» بحوزة مسجلين خطر في أسيوط

وجهت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسيوط ضربة جديدة لتجار المواد المخدرة، اليوم الثلاثاء، حيث تمكنت من إلقاء القبض على شخصين لهما معلومات جنائية، مسجلين خطر، بحوزتهما حوالي ربع كيلوجرام من المواد المخدرة، بمنطقة «الوليدية»، التابعة لحي شرق أسيوط.

ضبط شخصين لهم معلومات جنائية

تمكنت الاجهزة الأمنية من ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثاني أسيوط، برئاسة المقدم أحمد تاج، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبط شخصين مسجلين خطر، ولهما معلومات جنائية بدائرة القسم، بحوزتهما مواد مخدرة من البودرة، تزن حوالى 250 جراماً، بقصد الإتجار، وذلك خلال حملة أمنية ضمن جهود وزارة الداخلية للتصدي للجرائم ومجابهة انتشار الجريمة بشتى صورها.

إخطار مديرية أمن أسيوط بالواقعة

تلقى اللواء أحمد جمال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، إخطاراً من اللواء توفيق جاد، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط شخصين لهما معلومات جنائية، بحوزتهما مواد مخدرة من البودرة، وتمكنت الحملة، بعد تقنين الإجراءات والرصد والتأكد من صحة المعلومات التي وردت للجهات الأمنية بمديرية أمن اسيوط، بالتنسيق مع الأمن العام، من ضبطهما والتحفظ على المضبوطات.

تم تحرير محضر بالواقعة، وتحريز المضبوطات، للعرض على الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.