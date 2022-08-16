«الداخلية»: ضبط 208 قطع سلاح ناري و301 قضية مخدرات في يوم واحد

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

وأسفرت الحملة، خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

ضبط 208 قطع سلاح نارى

في مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 208 قطع سلاح نارى بحوزة 186 متهمًا، أبرزها على النحو التالى:

22 بندقية آلية.

25 بندقية خرطوش.

7 طبنجات.

154 فردا محليا.

266 طلقة مختلفة الأعيرة.

25 خزينة متنوعة.

ضبط 294 قطعة سلاح أبيض.

تنفيذ 87199 حكما قضائيا متنوعا

تنفيذ 87199 حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالي:

345 حكم جناية.

26626 حكم حبس جزئى.

4209 أحكام حبس مستأنف.

43720 حكم غرامة.

12299 مخالفة.

في مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط تشكيل عصابى، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 6 حوادث.

ضبط 301 قضية مخدرات

في مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 301 قضية مخدرات، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت 25,851 كيلو جرام.

كمية من مخدر الحشيش وزنت 8,497 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 7,105 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيدرو وزنت 6,285 كيلو جرام.

كمية من مخدر البودر وزنت 874 جراما.

كمية من مخدر الإستروكس وزنت 513 جراما.

كمية من مخدر الشابو وزنت 342 جراما.

كمية من مخدر الآيس وزنت 300 جرام.

كمية من مخدر الأفيون وزنت 5 جرامات.

1995 قرصا مخدرا.

في مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط 38 متهما.

في مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 20 متهما.

ضبط 308 دراجات نارية مخالفة.

ضبط 20944 مخالفة مرورية متنوعة.

فحص 55 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.