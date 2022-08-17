كريم عبدالعزيز عن زوجته: الست الوحيدة اللي حبتها من لقاء عائلي.. وبحب ذكاءها

يحتفل اليوم النجم كريم عبد العزيز بعيد ميلاده الـ 47، فهو من مواليد 17 أغسطس عام 1975، والذي استطاع خلال حياته الفنية أن يسطر اسمه ضمن أفضل نجوم الكوميديا في مصر، جمعته قصة حب كبيرة بزوجته هايدي، وزواج لأكثر من 15 عامًا.

كريم عبد العزيز يتحدث عن زوجته

وكشف كريم عبد العزيز كواليس علاقته بزوجته، وبداية تعارفه بها خلال لقائه في برنامج «السيرة» مع الإعلامية وفاء الكيلاني، حيث أشار إلى أنه تعرف عليها خلال لقاء عائلي بين أهله وأهلها: «علاقتنا بدأت بمقابلة عائلية، والدي صاحب والدها جدا، وأصدقاء من زمان وإحنا كنا في مكان وهي جت مع باباها ومامتها واتقابلنا».

كريم عبد العزيز: بحب الست الذكية

وتابع: «مش فكرة حب من أول نظرة بس فكرة فيه ارتياح انجذاب، فحصل، وأنا مقدرش أتزوج زواج صالونات، ولكن سبحان الله مع هايدي، المرة الوحيدة في حياتي اللي قابلت واحدة عن طريق الأسرة وأكمل معاها».

كما أشار «عبد العزيز» أن أكثر ما أحبه في زوجته عقلها، «أنا بحب العقل وبحب المخ يعني بحب الست الذكية، الجمال مش رقم واحد عندي، أنا اتجوزتها وهي عندها 20 سنة، وبيني وبينها أكتر من 10 سنة، ربينا بعض، وهي غيورة زي أي ست ولكن مش الغيرة اللي تأذيني في شغلي، وكمان خلال حياتها مع بعض غيرت فيا حاجات وأنا غيرت فيها حاجات».