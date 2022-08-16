بدء أعمال توسعة 7 محاور بالمرج.. وضبط جمل مذبوح خارج المجزر بالقاهرة

شهدت أحياء محافظة القاهرة عدداً من الحملات والأنشطة خلال الساعات الماضية لإنفاذ القانون على المخالفين، حيث أعلن حي المرج عن انطلاق خطة التطوير والتوسعات بالشوارع الرئيسية، وفق توجيهات رئاسية بتطوير الطرق الرئيسية والمحاور، حيث بدأت أعمال التطوير في شارع «مؤسسة الزكاة»، بالتزامن مع تطوير شارع «الترولي»، ويجري استكمال تطوير عدد 7 محاور رئيسية بالمرج.

مواجهة مخالفات البناء

كما شهد حي المرج بالقاهرة، برئاسة اللواء إيهاب ذهني، استمرار أعمال الموجة 20 الخاصة بإزالة التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تم إزالة مخالفة بناء عبارة عن سور بمنطقة «حوض المولحي»، فضلاً عن إطلاق حملة إشغالات في شارع موسسة الزكاة، وشارع الترعة التوفيقية، وشارع الشهيد، وشارع المرج الغربي، لضبط الشوارع، والحد من المخالفات، وإنفاذ القانون.

حملة تفتيشية على الأسواق

من ناحية أخرى، شنت مديرية الطب البيطري بالقاهرة، برئاسة الدكتور صبري زينهم ، مدير المديرية، حملة لتشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع وعرض اللحوم والأسماك، أسفرت عن ضبط ذبيحة كاملة جملي، بأحد أسواق القاهرة، تحمل «بطش» حمراء، في شكل أختام، لإيهام المواطنين بأنها مذبوحات المجازر المرخصة، بالإضافة لعدم وجود أدلة الكشف، مما يعد مخالفاً بذلك القرار الوزاري 517 لسنه 1986، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة، والتحفظ عليها بداخل إحدى الثلاجات التابعة للمديرية، لحين صدور قرار النيابة، وتمت الحملة تحت إشراف الدكتورة نعمة عارف، مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتور أشرف عبدالقادر، مدير إدارة التفتيش بالمديرية.

خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

كما شددت محافظة القاهرة، في تعليمات لرؤساء الأحياء والمديريات الخدمية، بضرورة الاستمرار في خطة ترشيد استهلاك الكهرباء داخل المباني الحكومية والأحياء والمراكز التكولوجية، والحد من الإنارة الخارجية واطفاء الإنارة بعد انتهاء مواقيت العمل داخل المصالح المختلفة.