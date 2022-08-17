الأربعاء المقبل.. أول أيام صرف مرتبات أغسطس 2022

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات أغسطس 2022 للعاملين بـ 66 وزارة وجهة وهيئة حكومية صباح الأربعاء المقبل الموافق لـ 24 أغسطس الحالي على أن يستمر الصرف على مدار 5 أيام حتى يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الحالي بحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي.

وبحسب الكتاب الدوري الصادر عن وزارة المالية في الأسبوع الأخير من شهر يونيو الماضي الذي حدد مواعيد صرف مرتبات 3 أشهر علة التوالي وهي مرتبات يوليو ثم أغسطس ثم سبتمبر يبدأ العمال صباح الأربعاء صرف مرتباتهم.

ووفقاً لمواعيد صرف مرتبات أغسطس 2022 يبدأ العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وهيئة وجهة حكومية الصرف صباح الأربعاء المقبل الموافق لـ 24 أغسطس الحالي ثم يبدأ العاملون والموظفون بـ 33 وزارة وجهة وهيئة أخرى الصرف في اليوم التالي الحميس الموافق لـ 25 أغسطس الحالي.

وحددت وزارة المالية ثلاثة أخرى لصرف مرتبات أغسطس للعاملين والموظفين بكافة الجهات التابعة للجهاز الإداري للدولة إذ يبدأ يوم الأحد الموافق لـ 28 أغسطس العاملون ممن لم يتمكنوا من صرف مرتبات أغسطس في ارف المرتبات.

ويبدأ في اليوم التالي الأثنين الموافق لـ 29 أغسطس في صرف مرتابتهم ممن لم يتمكنوا من الصرف في المواعيد السابقة التي حددها الكتاب الدوري لوزارة المالية ثم تختم وزارة المالية الصرف في يوم الثلاثاء الموافق لـ 30 أغسطس الحالي أخر أيام صرف المرتبات.

وأكد الكتاب الدوري الصادر من وزارة المالية إلا أنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري سيتم ضخ مرتبات أغسطس 2022 في ماكينات الصراف الألي في نفس المواعيد المحددة لكل وزارة أو جهة حكومية لتقليص الزحام والتكدس على الجهات الحكومية في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لمكافحة جائحة كورونا.