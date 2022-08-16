نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني القليوبية.. رابط الاستعلام 

تواصل أجهزة مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية استعداداتها لإعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني، حيث يجري العمل على قدم وساق داخل الكنترول الرئيسي للشهادة الإعدادية، للانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعتها، تمهيداً لاعتماد النتيجة من اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، ليتم إعلانها على موقع مديرية التربية والتعليم للإطلاع عليها فور اعتمادها رسمياً.

«الوطن» تستعرض موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني في محافظة القليوبية، والتي من المتوقع ظهورها قبل نهاية الأسبوع الجاري، ضمن خدماتها لقرائها على مدار الساعة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي

وخصصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية رابطاً إلكترونياً ضمن موقع المديرية على شبكة الإنترنت، للحصول علي نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2022 من هنا

كما ستتاح النتيجة عقب اعتمادها نهاية هذا الاسبوع، على صفحة محافظة القليوبية الرسمية من هنا

نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني بالأسم ورقم الجلوس

وينتظر الطلاب واولياء الامور إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي الدور الثاني 2022 بالقليوبية والمنتظر ان يتم إعتمادها من المتوقع نهاية الأسبوع الجاري عقب إنتهاء أعمال التصحيح وبدء أعمال رصد الدرجات ومن المقرر إعلانها خلال الساعات المقبلة لتكون متاحه للطلاب بالأسم ورقم الجلوس عبر منصات محافظة القليوبية ومديرية التربية والتعليم علي التواصل الإجتماعي ومواقع الإنترنت.

يذكر ان اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد اعتمد نتيجة امتحان الشهادة الاعدادية للعام الدراسي الحالي بنسبة 74.77 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة 90.68 %.