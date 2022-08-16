قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022.. زيادة 5 سلع غذائية جديدة

حددت وزارة التموين قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022 المقبل، والمقرر أن يتمّ صرفها بزيادة الدعم الاستثنائي للأسر الأكثر استحقاقًا والذين تمّ تحديدهم بـ9 ملايين و100 ألف أسرة طبقًا للحصر الذي أجرته الحكومة لعدد الأسر الأولى بالرعاية بناء على توجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022

وشملت قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022 30 سلعة مدعمة بدلًا من 25 سلعة بزيادة 5 سلع تموينية جديدة هي «الدقيق بنوعيه والتونة والطحينة والمربى»، من أجل إتاحة السلع المختلفة أمام المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، التي يتمّ إتاحتها في منافذ صرف البقالين التموينيين، وتشمل أسعار السلع كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 23 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10 جنيهات.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 11 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- مسلى صناعي 800 جم بسعر 24 جنيهًا.

30 سلعة

9- شاي ناعم 40 جم بسعر 3 جنيهات.

10- صلصة 300 جم بسعر 4.75 جنيه.

11- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7 جنيهات.

12- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 13 جنيهًا.

13- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 17.50 جنيه.

14- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

15- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

16- صابون تواليت 125جم بسعر 5.5 جنيه.

17- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

18- خل 5% 900 ملي بسعر 4.25 قرش.

19- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

20- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بجنيهين.

21- کیس سايل غسيل أواني 80 جم بجنيهين.

22- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

23- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

24- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

25- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

26- كيس دقيق معبأ ورقي وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

27- كيس دقيق معبأ بلاستيك وزن كيلوجرام بسعر 11 جنيهًا.

28- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

29- تونة (مفتتة) وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

30- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.