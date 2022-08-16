تأهيل الطلاب على ريادة الأعمال بالمعسكر الصيفي لكلية الزراعة بطنطا

تواصل كلية الزراعة بجامعة طنطا فعاليات أنشطة المعسكر الصيفي السنوي 2022، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي، رئيس الجامعة، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وتحت إشراف الدكتور محمد السيد، عميد الكلية، والدكتور عادل هلال، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبي.

أهمية المعسكرات الصيفية

أكد الدكتور محمود سليم أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، بدعم ريادة الأعمال وصقل مهارات الطلاب، يتضمن برنامج النشاط الصيفي بالمعسكر تأهيل طلاب كلية الزراعة على ريادة الأعمال، مشيراً إلى أهمية المعسكرات الصيفية في خلق المعرفة والابتكار وريادة الأعمال، لمواكبة متطلبات سوق العمل، وملاحقة التطورات العلمية لخدمة قضايا المجتمع، وذلك في ضوء خطة الجامعة من أجل تعزيز التواصل بين الجامعة والمؤسسات المجتمعية، للنهوض بالمجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق «رؤية مصر 2030».

التوصيات الفنية لمكافحة الحشائش

وأوضح الدكتور محمد السيد، عميد كلية الزراعة، أن الكلية تسعى إلى تدريب وتأهيل الطلاب والخريجين على ريادة الأعمال، مشيراً إلى إعداد برنامج مميز للنشاط الصيفي، يضم عدداً من الحلقات العلمية والندوات وورش العمل، تشمل الاستزراع السمكي، والتوصيات الفنية من أجل مكافحة الحشائش، والمحاصيل الزيتية، وأيضاً كيفية النهوض بها وإكثارها، ومتابعة فك وتركيب الصوب الزراعية بمزرعة الكلية.

يحاضر في الندوات وورش العمل نخبة من أساتذة الكلية، وعدد من الباحثين بمراكز البحوث الزراعية والمؤسسات الاقتصادية والصناعية بمحافظة الغربية.