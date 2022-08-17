كيف تحصل على عائد شهري 12 ألف جنيه عند استثمار أموالك في البنوك

يهتم الكثير من المواطنين الراغبين في استثمار أموالهم في البنوك بالبحث عن طرق مختلفة ومتعددة للاستثمار، مع الحصول على عائد شهري مضمون، يكون قيمته عالية، ليتمكن صاحب الأموال من معرفة تلبية احتياجاته من متطلبات الحياة، وهناك العديد من الطرق التي تتيح للمواطن فرصة الحصول على أرباح كبيرة، ولكن معظمها لم يكن مضمونا.

ويعد شراء شهادات الادخار والاستثمار في البنوك المختلفة من أكثر الطرق أمانا لاستثمار الأموال، إذ أنه يتم الحفاظ على قيمة الأموال كما هي دون خسارة، مع فرصة الحصول على عائد شهري يتم تحديد حسب قيمة الأموال، واهتماما بما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل دائم ومستمر، نوضح للمواطنين من خلال هذا التقرير كيفية استثمار الأموال والحصول على ما يقرب من 12 ألف جنيه عائد شهري، وفق خدمة عملاء البنك الأهلي المصري، والتي جاءت كالتالي:

كيفية الحصول على عائد شهري 12 ألفا في الشهر عند استثمار الأموال في البنوك

يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء فرصة شراء شهادة الادخار ذات العائد الشهري 14%، وهي الشهادة الثلاثية، وفي حالة إذ قام العميل بشراء شهادة الادخار تلك بقيمة مليون جنيه، يحصل على عائد شهري خاص به بقيمة تصل إلى ما يقرب من 12 ألف جنيه شهريا.

ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الشهادة الثلاثية ذات عائد 14% في البنك الأهلي المصري، وجاءت تفاصيلها كالتالي:

- يتيح البنك الأهلي المصري للعملاء الراغبين في استثمار أموالهم فرصة شراء شهادة الادخار تلك بحد أدنى ألف جنيه ومضاعفاتها.

- يصل سعر العائد الشهري أو الربع سنوي أو النصف سنوي أو السنوي إلى 14%.

- تصل مدة الشهادة إلى 3 سنوات فقط.

- يعطي البنك الأهلي فرصة للمواطنين للاقتراض بضمان هذه الشهادات من أي من فروع مصرفنا وفقاً والتعليمات السارية.

- يمكن إصدار بطاقات ائتمان بأنواعها بضمان تلك الشهادات.

- لا يمكن الاسترداد قبل مضي 6 اشهر اعتباراً من يوم العمل التالي ليوم الشراء.