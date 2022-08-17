أسرة محامي كفر الشيخ تكشف تفاصيل مقتله على يد أهل زوج شقيقته: خلافات على ميراث

«كان رايح يزور أخته قالت له تعالى اشرب معايا شاي».. كان هذا هو المشهد الأخير في حياة عادل عبد الرحمن، صاحب الـ 50 عامًا، يعمل محاميا، والمقتول على يد أهل زوج شقيقته؛ على خلفية أزمة ميراث، بإحدى قرى كفر الشيخ، وبعد نقله إلى المستشفى التي مكث فيها أكثر من 9 أيام، توفي نتيجة إصابته بجرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالمخ، كما أصيب شقيقه بجرح قطعي بفروة الرأس وحالته مستقرة.

جرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالمخ

ترجع تفاصيل الواقعة إلى يوم 23 يوليو 2022 حينما تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ إخطارًا بالواقعة، وكشفت التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد محمدي مدير المباحث الجنائية، أن المحامي كان قد توجه هو وشقيقه إلى منزل شقيقتهما، وخلال تواجدهما نشبت مشاجرة بين زوج شقيقتهما وشقيقه لوجود خلافات على الميراث بينهما، تلقى المحامي وشقيقه عدة ضربات على الرأس بواسطة «شومة»، وتم نقلهما إلى المستشفى، وتبين إصابة المحامي بجرح قطعي بفروة الرأس ونزيف بالمخ ولفظ أنفاسه الأخيرة متأثرا بإصابته، كما أصيب شقيقه بجرح قطعي بفروة الرأس وحالته مستقرة، وتم ضبط المتهمين.

ضرب بالشوم والعصي والأسلحة البيضاء

تفاصيل تلك المأساة سردتها زوجة المجني عليه في حديثها لـ«الوطن»، أن يوم الواقعة دعته شقيقته لزيارتها لتناول كوب الشاي معها، وبالفعل استجاب لها وذهب لها برفقة شقيقه، وعندما حضرا إلى منزلها، انهال زوج شقيقتهم وأسرته عليهما بالضرب المبرح، باستخدام الشوم والعصي، والأسلحة البيضاء، لم يتوقع ما حدث له، وذهب مسالما، حتى فوجئ بالاعتداء عليه».

كان رايح زيارة لأخته

وتضيف: «زوجي كان ذاهب زيارة لشقيقته، وكان في وقت سابق يوجد خلافات مع شقيق زوجها في منزل العائلة بسبب خلافات على الميراث، الاعتداء عليه حدث غدرا، بمنزل شقيقته بقرية المرابعية بكفر الشيخ، وعندما نقلناه إلى المستشفى كان بين الحياة والموت كان غارقا في دمائه حتى مكث داخل غرفة العناية المركزة 9 أيام وبعد ذلك توفاه الله».

وتابعت شقيقته (زوجة أحد المتهمين): «عادل كان سند لنا في الدنيا بعد وفاة والدي، كان ضهرنا كلنا، وماكتش رايح يتخانق مع أي حد فيهم، كان جاي في زيارة لي، وفوجئت إنهم بيعتدوا عليه بالضرب» مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقا،عشان قلبنا يرتاح وياخدوا جزائهم بما فعلوه.