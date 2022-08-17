أسرة ضحية زوجها بالشرقية: «ولع فيها عشان طلبت تشتري غسالة وهو جاب كلب»

لم تتوقع «ليلى .ح .م» صاحبة الـ 36 عامًا، أن زوجها يتسبب في محاولة إنهاء حياتها بهذه الطريقة المأساوية بعد أن أشعل النيران بجسدها داخل منزل أسرتها الكائن ببندر أبوحماد التابع لمحافظة الشرقية وتسبب في إصابتها بحروق في الوجه والبطن بنسبة حروق بلغت 60% بسبب خلافات زوجية، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم يدعى «نادر»، وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

طالبته بشراء غسالة فحاول الانتقام منها

تفاصيل هذه الواقعة المؤلمة روتها أسرة المجني عليه التي ترقد داخل المستشفى تتلقى العلاج، والدموع تنهمر من أعينهم على المشهد المأسوي الذين عاشوه، فور مشاهدتهم إشعال النيران في ابنتهم، حيث أكدوا أن ابنتهم طلبت من زوجها أن يعطيها 1000 جنيه لشراء غسالة، ولكنه رفض واشترى كلبًا بـ 3000 جنيه، وأن المتهم لم ينفق على أسرته منذ فترة طويلة، وكان دائما يفتعل المشاجرات مع زوجته.

المتهم هدد بمحاولة قتلها قبل الواقعة بـ60 دقيقة

كما لفتت والدة المجني عليها أثناء حديثها لـ«الوطن»، إلى أن يوم الواقعة كنت خارج المنزل، لشراء بعض احتياجات المنزل، وأبلغت الواقعة من أحد أحفادي الموجودين وقت الواقعة بالمنزل، هرولت مسرعًا نحو المنزل، فوجدت ابنتي محترقة وملقاة على الأرض، وقمنا بنقلها إلى المستشفى تحت الرعاية الطبية، وهي الآن تصارع الموت قائلاً: «سبب الخلاف أن هي طالبت منه أن يعطيها 1000 جنيه لشراء مغسلة لغسيل ملابس الأولاد، ولكنه رفض واشترى كلبًا بـ 3000 جنيه، قال لها الكلب أحسن منك انتي والأولاد، ومنذ فترة كبيرة ممتنع عن إعطائها أموال مصاريف المنزل».

وأضافت: «ابنتي كانت غاضبة وتركت منزل الزوجية بعد أن قام المتهم زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح من 7 أيام لكنها رفضت ترجع وبسبب كد قام قبل الواقعة بـ60 دقيقة قام بتهديدها، وحضر إلي المنزل، بحوزته جركن 4 كيلو من مادة البنزين، للانتقام من ابنتي»، وناشدت المسؤولين برجع حقها وتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.