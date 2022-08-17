مقتل 157 طفلا وإصابة ألفين آخرين بعد تفشي الحصبة في زيمبابوي

أعلنت السلطات الزمبابوية، مقتل نحو 157 طفلا على الأقل، وإصابة أكثر من الفين إصابة بعد تفشي مرض الحصبة في جميع أنحاء البلاد، وفقا لوكالة أنباء «نوفوستي» الروسية.

مصرع 157 طفلا وإصابة ألفين آخرين بمرض الحصبة في زيمبابوي

وقالت وزيرة الإعلام في زيمبابوي، مونيكا موتسفانغوا، في تصريحات صحفية بعد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إن بداية من اليوم ارتفعت الحصيلة الإجمالية للإصابة بمرض الحصبة في كل أنحاء البلاد لتصل إلى ألفين و56 حالة إصابة، و157 حالة وفاة، مضيفة أن حكومة البلاد تتخذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة المرض وتكثف عمليات التطعيم ضد المرض.

جهود الحكومة الزيمبابوية لمواجهة مرض الحصبة

وبحسب وكالة أنباء «فرانس برس» الفرنسية، أضافت «موتسفانغوا»، أن الحكومة تستند إلى تشريع قانون خاص يسمح للبلاد بسحب أموال من صندوق الكوارث الوطني من أجل مواجهة تفشي المرض، وفرص حالة طوارئ وكيفية التعامل معها.

وأشارت «موتسفانغوا»، إلى أن السلطات المختصة تجرى اتفاقات عدة مع الزعماء التقليديين والدينيين لحشد دعمهم للتحسين حملة التطعيم داخل البلاد، مؤكدة أن جميع الوفيات لم يجرى تطعيمهم.

وتزايدت حصيلة الإصابات والوفيات بمرض الحصبة في زيمبابوي الواقعة في جنوب أفريقيا، بعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل حالة إصابة بالمرض في أول الشهر الجاري.

مرض الحصبة

ويشار إلى أن فيروس الحصبة يستهدف بشكل أساسي الأطفال الذين يعانون من أخطر المضاعفات مثل تورم الدماغ والجمجمة والإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي الحادة، كما تظهر أعراضه على شكل طفح جلدي أحمر يظهر فى البداية على الوجه وينتشر بعد ذلك فى باقي أجزاء الجسم.

وفى أبريل الماضي، صرحت منظمة الصحة العالمية، بأن قارة إفريقيا تواجه انفجارا واسعا في الأمراض بسبب التأخير وعدم الوعي بتطعيم الأطفال، حيث ارتفعت حالات الإصابة بالحصبة بنسبة تصل إلى 400%.