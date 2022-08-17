ارتفاع أسعار البترول عالميا خلال بدء تعاملات اليوم الأربعاء

حققت أسعار البترول الخام العالمي ارتفاعًا واضحًا وكبيرًا خلال التعاملات المبكرة اليوم الأربعاء، حيث جاءت الارتفاعات المفاجئة عقب بيانات أولية أصدرها معهد البترول الأمريكي، تفيد بانخفاض مخزونات النفط الخام، بينما تترقب الأسواق بيانات المخزون الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وكشفت بيانات أسعار النفط العالمية، ارتفاع خام برنت العالمي خلال هذه اللحظات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 1% أو ما يعادل 0.95 دولار للبرميل، وصولا إلى مستويات 93 دولارًا للبرميل، بينما نزل في وقت سابق إلى 92 دولارًا للبرميل.

تراجع مخزون النفط بمقدار 448 ألف برميل

وتراجعت مخزونات النفط الخام بحسب التقارير الصادرة بمقدار 448 ألف برميل الأسبوع الماضي، مقارنة بتوقعات السوق بهبوط 117 ألف برميل.

وأدى ذلك إلى فقد مؤشر النفط العالمي أكثر من 7٪ في الجلسات الثلاث السابقة وهبط إلى أدنى مستوياته في ستة أشهر مع تزامن زيادة محتملة في المعروض الإيراني مع تصاعد مخاطر حدوث ركود عالمي.

دراسة رد إيران على مشروع إحياء الاتفاق النووي

وقال الاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء، إنه يدرس رد إيران على مسودة اتفاق نهائي بشأن إحياء الاتفاق النووي لعام 2015، وقال محللون إن صفقة محتملة قد تطلق نحو 2.5 مليون برميل يوميا من الخام الإيراني للأسواق العالمية، حيث واصل المستثمرون الكفاح مع تزايد مخاطر تباطؤ الاقتصاد العالمي، الذي قد يؤثر بشكل كبير على الطلب على الطاقة، مع استعداد البنوك المركزية الكبرى لرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر لخفض التضخم.

وتشير الكثير من التوقعات إلى إعلان البنك الفيدرالي الأمريكي رفعه لأسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل، لمحاولة التصدي للتضخم الذي يعاني منه العالم.