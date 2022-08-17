بعد سرقة عملات رقمية بقيمة 1.9 مليار دولار.. خبير: السبب ضعف التأمين

ارتفعت عمليات سرقة العملات الرقمية المشفرة، باستخدام الهجمات الإلكترونية بشكل كبير خلال أول سبعة أشهر من العام الجاري، وفقًا لما أكدته شركة البرمجيات «بلوكتشين» blockchain Chainalysis.

وكشف محمد مصباح الباحث في أمن المعلومات، أن هناك زيادة في عمليات سرقة العملات المشفرة بشكل كبير، وصلت نسبتها إلى حوالي 60%، مقارنة بالعام الماضي، رغم الانخفاض الكبير في قيمة العملات المشفرة خلال الفترة الماضية.

ارتكاب جرائم سرقة العملات المشفرة نتيجة أنظمة التأمين الضعيفة

وأرجع «مصباح» أسباب سرقة العملات المشفرة إلى أن التكنولوجيا المستخدمة في تأمين العملات ليست هي الأفضل ويسهل اختراقها، حيث شهدت السنوات الأخيرة ارتكاب جرائم سرقة بشكل واسع، لكن لم يتم اتخاذ خطوات استباقية لمنعها أو التصدي لها، خصوصا أن عمليات التأمين ضعيفة.

«بلوكتشين» تتهم قراصنة من كوريا الشمالية بالوقوف وراء الهجمات

ووفقا لتحليل blockchain Chainalysis، فإن هناك عملات رقمية سرقت قيمتها تصل إلى مليار و900 مليون دولار، حيث نُسبت بعض هذه السرقات، بما في ذلك حادثة Axie، إلى قراصنة مرتبطين بكوريا الشمالية، بالإضافة إلى أن هناك هجومًا آخر استهدف سرقة 190 مليون دولار بواسطة قراصنة تابعين لكوريا الشمالية حتى الآن هذا العام، حيث يُعتقد أن هذه السرقات هي جزء من استراتيجية أوسع للمساعدة في تحقيق إيرادات لنظام كوريا الشمالية حيث تم عزله إلى حد كبير عن العالم.

العملات الرقمية الأشهر عالميًا

ووفقا لبيانات «كوين ماركت كاب»، فإن هناك نحو أربعة عملات رقمية تستحوذ على نسبة تصل إلى 70% من حجم السوق العالمي للعملات المشفرة، تتخطى قيمته الـ400 مليار دولار، حيث تتربع عملة بيتكوين على عرض هذه العملات، والمركز الثاني عملة إثيريوم، وفي المركز الثالث عملة كاردانو الرقمية في المركز الرابع دوج كوين.